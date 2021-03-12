Москва, , 03:38 — REGNUM Президент США Джо Байден, вероятно, примет тактику «длительной осады» России вместо совершения резких и рискованных поступков, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем официальном канале в Telegram.

По его мнению, новая администрация США может использовать три возможности — продолжать вводить санкции, настроить Украину к возобновлению военного конфликта в Донбассе, а также наращивать военное присутствие НАТО в приграничных с Россией государствах. Однако, по мнению сенатора, такая тактика будет является продолжением политики экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер. Антироссийские действия будут, но их целью будет скорее длительная осада «путинской России», чем набор резких и рискованных шагов, способных поставить ситуацию на грань военного конфликта», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Соединенных Штатов и их союзников в Евросоюзе. Он также не исключил введения новых санкций против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп назвал Россию угрозой для США и их союзников