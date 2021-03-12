Тегеран, , 09:35 — REGNUM 11 марта посол и постоянный представитель Ирана при базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади прокомментировал трехмесячный мораторий на прекращение добровольного принятия Дополнительного протокола МАГАТЭ в контексте соглашения с международным органом ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади сообщил журналистам, что в соответствии с пунктом 2 соглашения МАГАТЭ продолжит свою необходимую деятельность по проверке и мониторингу в течение периода до 3 месяцев. Данные и записи будут переданы агентству в течение трехмесячного периода, если Иран решит возобновить выполнение своих ядерных обязательств по СВПД, что произойдет после полного снятия санкций США.

«В противном случае вся информация будет удалена по истечении трёх месяцев», — отметил он далее. «Необъявленные и специальные инспекции — это два вида инспекций в соответствии с Соглашением о гарантиях МАГАТЭ», — сказал Гарибабади, подчеркнув, что в соответствии с Дополнительным протоколом предоставляется дополнительный доступ к ядерным объектам.

Напомним, что 23 февраля 2021 года Иран прекратил мониторинг за пределами Гарантий МАГАТЭ и добровольное осуществление Дополнительного протокола в соответствии со статьей 6 закона, принятого парламентом.