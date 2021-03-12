Самара, 12 марта, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Многомиллионный контракт на ремонт дороги в Самарской области получило ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей, которое по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Контракт министерство транспорта и автомобильных дорог подписало по максимальной цене, так как на торги поступила лишь одна заявка, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ремонтировать дорогу общего пользования регионального значения Похвистнево — Клявлино км 58+200 — км 76+720, расположенную в Камышлинском и Клявлинском районах Самарской области, планируется за 342 839 938,31 рубля. При этом подрядчик на сумму 51 425 990,75 рубля обязан привлечь субподрядчиков. Работы должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года.

Контракт из-за признания электронного аукциона несостоявшимся был предложен единственному участнику — ООО «АВС», которое по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Данная компания учреждена в апреле 2007 года. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Олег Советкин, владелец — Рафаел Алекян (соучредитель общественной организации «Армянская община»). По открытым данным, «АВС» было поставщиком в 34 госконтрактах на общую сумму более 1,459 млрд рублей.