Тегеран, , 09:19 — REGNUM 11 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в случае возращения США к ядерной сделке (СВПД) и снятия санкций Иран сможет вернуться к своим ядерным обязательствам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналистам информационного агентства IRNA Арагчи дал понять, что Иран сначала проверит приверженность Вашингтона своим обязательствам.

«Возвращение США к СВПД не требует никаких встреч», — отметил замминистра иностранных дел Ирана, при этом подчеркнув: «Мы не сомневаемся в доброй воле России, однако именно США должны сделать первый шаг».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Москва выступает за одновременные меры Ирана и США по сохранению СВПД и готова помочь обеим сторонам.

Арагчи заявил, что ядерная деятельность Ирана осуществляется исходя из потребностей страны и не имеет ничего общего с политикой США в других странах мира, в том числе в Сирии. Он также отметил, что у Ирана нет проблем с инициированием и продолжением диалога с соседними государствами, в частности с прибрежными странами Персидского залива.