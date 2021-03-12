Тегеран, , 09:08 — REGNUM 11 марта пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана Киануш Джаханпур заявил, что первая партия вакцины индийского производства COVID-19 прибудет в Исламскую Республику в ближайшее время. Об этом сообщил иранское агентство IRNA.

«Первая партия вакцины КОВАКСИН производства Бхаратского биотехнологического института Индии была отправлена в Иран для осуществления всеобщей вакцинации и борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19», — написал Джаханпур в своем твиттере. Он также отметил, что эта партия содержит 125 000 доз вакцины против смертельного вируса.

«С учётом данной партии в страну было ввезено 695 000 доз коронавирусной вакцины», — подчеркнул пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана.

С момента вспышки в декабре 2019 года во всем мире пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 2 600 000 человек. Число погибших в Иране перевалило за 60 000.