Тегеран, , 08:58 — REGNUM 11 марта посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри на встрече с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем обсудил текущее состояние культурно-художественного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны рассмотрели текущий уровень культурно-художественного сотрудничества между двумя странами, а также согласовали дорожную карту культурных взаимодействий и обменов между двумя государствами.

Указав на потенциальные возможности в различных культурно-художественных областях между двумя странами, включая кино, театр, кино, музыку, книги и музеи, представители обрисовали возможные стратегии для расширения взаимодействия в этих направлениях.

Яри назвал взаимное проведение иранской и белорусской недель в столицах двух стран эффективным шагом для расширения связей между двумя странами.

Подчеркнув, что культура может сблизить народы двух стран, Маркевич выразил готовность Беларуси развивать сотрудничество в этой области.