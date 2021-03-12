Тегеран, 12 марта 2021, 08:58 — REGNUM 11 марта посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри на встрече с министром культуры Беларуси Анатолием Маркевичем обсудил текущее состояние культурно-художественного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Стороны рассмотрели текущий уровень культурно-художественного сотрудничества между двумя странами, а также согласовали дорожную карту культурных взаимодействий и обменов между двумя государствами.
Указав на потенциальные возможности в различных культурно-художественных областях между двумя странами, включая кино, театр, кино, музыку, книги и музеи, представители обрисовали возможные стратегии для расширения взаимодействия в этих направлениях.
Яри назвал взаимное проведение иранской и белорусской недель в столицах двух стран эффективным шагом для расширения связей между двумя странами.
Подчеркнув, что культура может сблизить народы двух стран, Маркевич выразил готовность Беларуси развивать сотрудничество в этой области.