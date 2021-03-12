Тегеран, , 08:57 — REGNUM 10 марта официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что то, что было опубликовано региональным правительством Курдистана (KRG), в целом противоречит международным нормам и принципам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 марта.

В ответ на вопрос о действиях правительства Иракского Курдистана Хатибзаде подчеркнул:

«Ясно, что то, что было опубликовано публично, противоречит международным принципам и правилам». Он также заявил, что Исламская Республика Иран, протестуя против иракского правительства, призвала немедленно обратить вспять эти недружественные действия.

По случаю визита папы римского Франциска в северные провинции Ирака министерство транспорта Иракского Курдистана опубликовало несколько памятных марок, при этом власти не указали арабский язык в качестве первого официального языка Ирака, а также представили поддельную карту.

Папа римский Франциск прибыл в Багдад 5 марта для трехдневного, первого в истории визита в Ирак, где он встретился с высокопоставленными чиновниками и лидерами.