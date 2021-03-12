Тегеран, , 08:54 — REGNUM 10 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим японским коллегой Мотеги рассмотрел двусторонние отношения и обменялся мнениями по региональным и международным делам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 марта.

В ходе телефонного разговора Зариф и Мотеги обменялись мнениями по различным вопросам, включая отношения Тегерана и Токио, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Иранский министр подчеркнул, что при выполнении обязательств всеми сторонами ядерной сделки, включая отмену санкций, Исламская Республика Иран готова возобновить свои обязательства.

Отметив конструктивную роль Исламской Республики в сдерживании региональных кризисов, он обрисовал масштабы принимаемых мер, включая сотрудничество с представителем Генерального секретаря ООН по Йемену.

Рассмотрев пути расширения отношений между Тегераном и Токио, Мотеги выразил поддержку Японией ядерного соглашения и отметил необходимость выполнения обязательств всеми сторонами сделки.