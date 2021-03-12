Самара, , 03:34 — REGNUM В Самарской области 11 марта стартовали крупные учения с бригадой управления и связи 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Ранним утром подразделения были подняты по тревоге и выполнили марши в район сосредоточения несколькими воинскими эшелонами. По пути следования техники связисты отразили атаки условных диверсантов.

«Военные связисты отработают организацию автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений, дислоцированных в регионах Поволжья, выполнят задачи по смене и маскировке основных и запасных позиций, отразят внезапные атаки «противника» на пункты управления», — говорится в сообщении.

В учениях, которые продлятся три дня, задействовано более 200 единиц техники, в числе которой — новейший автоматизированный подвижный аппарат АПЕ-5К, позволяющий автоматизировать и в 2,5 раза повысить качество обмена информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане начались военные учения военнослужащих разведывательных подразделений 201-й военной базы ВС России.

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