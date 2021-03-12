Пекин, , 03:22 — REGNUM Шанхай анонсировал первый списка культурных реликвий революционной эпохи, включающий более 350 зданий и артефактов в рамках празднования 100-летия Компартии Китая в этом году, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

По данным муниципального бюро культуры и туризма, в число знаменитых предметов и объектов в списке входят место первого съезда КПК в 1921 году и китайское издание «Коммунистического манифеста», переведенного на китайский язык Чэнь Вандао в 1920 году.

Список также содержит революционные могилы и кладбища, бывшие места проживания революционеров и бывшие места обучения, которые вдохнули жизнь в патриотические студенческие движения.

По словам заместителя директора бюро культуры и туризма Чу Сяобо, большая часть культурных реликвий из списка была отличнейшим образом сохранена и защищена. Вторая группа реликвий будет представлена до 1 июля — дня образования партии.

Отметим, что Шанхай считается родиной Коммунистической партии Китая. Город богат революционными культурными реликвиями.