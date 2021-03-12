Южно-Сахалинск, , 03:12 — REGNUM В Южно-Сахалинске жильцам дома №43 по улице Сахалинской, пострадавшим от пожара на крыше четырёхэтажки, будет оказана материальная помощь. На время просушки квартир, которая может занять семь дней, всем готовы предоставить временное жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Пострадавшие при пожаре могут получить материальную помощь по 20 тыс. рублей на человека, но не более 100 тыс. рублей на семью. По 50 тыс. рублей выплатят семьям с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалидами 1 и 2 категории, неработающими пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны.

За проведение ремонтных работ погорельцы могут получить компенсацию до 100 тыс. рублей из областного бюджета и такую же сумму — из городского, но при предъявлении чеков.

«Дополнительно по 50 тыс. рублей получат малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 млн рублей», — уточнили в правительстве островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 марта в Южно-Сахалинске начался пожар на крыше четырёхэтажного дома №43 по улице Сахалинской. Пожарные эвакуировали 56 жильцов. Пострадавших нет. Только в 02:22 12 марта пожар был полностью ликвидирован. В тушение были задействованы 46 человек и 15 единиц техники.