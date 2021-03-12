Хайкоу, Китай, 12 марта 2021, 03:11 — REGNUM Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-7А Y2» с космодрома Вэньчан провинции Хайнань на юге страны, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.
Ракета стартовала в 1:51 по Пекину, запустив на запланированную орбиту экспериментальный спутник экологического мониторинга. Спутник преимущественно будет использоваться для проведения орбитальных тестов новых технологий.
Модифицированная версия ракеты-носителя «Чанжэн-7» представляет собой новое поколение китайских высокоорбитальных ракет среднего размера. Она способна выводить на геосинхронную орбиту по меньшей мере 7 тонн грузов. Данный запуск стал 362-й миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн».