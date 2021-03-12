Бразилиа, , 03:05 — REGNUM Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии возросло на 75 412 и составило 11 277 717. Об этом 11 марта сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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При этом с начала наблюдений было зафиксировано 9 958 566 фактов выздоровления среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за сутки в Бразилии от осложнений при заболевании COVID-19 умерли 2233 человек. Всего в стране зарегистрировали 272 889 летальных исходов, связанных с этой причиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильские медики предупредили, что рост числа заражений коронавирусом из-за распространения нового бразильского штамма SARS-CoV-2 может разрушить систему здравоохранения Бразилии в связи с переполнением больниц.

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