Шанхай, Китай, , 03:05 — REGNUM Более 60% выставочных площадей грядущей четвертой Китайской международной импортной выставки (CIIE) уже зарезервировано, сообщили в оргбюро выставки, передает 11 марта агентство Синьхуа.

Четвертая CIIE представит новые секции в сфере интегральных схем, биомедицины, «умных» путешествий и инноваций, заявил заместитель директора оргбюро выставки Сунь Чэнхай.

Четвертая выставка пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае и будет включать бизнес-выставки, Международный экономический форум Хунцяо, а также целый спектр прочих мероприятий.

Китай предпримет усилия по обеспечению успеха ключевых выставок, запланированных на этот году, включая CIIE, Китайскую импортную и экспортную ярмарку и Китайскую международную ярмарку торговли услугами, говорится в докладе о правительственной работе, представленном 5 марта.