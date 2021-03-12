Южно-Сахалинск, , 03:03 — REGNUM Вечером 11 марта в Южно-Сахалинске начался пожар на крыше четырёхэтажного дома №43 по улице Сахалинской. Пожарные эвакуировали 56 жильцов. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о возгорании поступило в 21:30 по местному времени. Первый пожарный расчет прибыл на место уже через две минуты.

«К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши дома», — уточнили в ведомстве.

В 22:33 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 600 кв. м. И только в 02:22 12 марта пожар был полностью ликвидирован. В тушение были задействованы 46 человек и 15 единиц техники.

В ПВР «Ласточка» были размещены 13 человек из горевшего дома, в том числе один ребёнок.

Комиссия администрации Южно-Сахалинска определяет причинённый ущерб и возможность дальнейшего проживания в квартирах, пострадавших от пожара на крыше четырехэтажки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в селе Красногорск Томаринского района при пожаре в квартире погибли трое детей. Умершим было 1, 3 и 4 года. Возбуждено уже два уголовных дела.