Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Вакцина от COVID-19 американской компании Novavax по результатам завершившегося в Великобритании третьего этапа клинических испытаний показала эффективность 96,4%. Об этом говорится в опубликованном 11 марта заявлении компании.

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По данным Novavax, итоговая эффективность препарата компании «против лёгкого, среднего и тяжёлого течения заболевания, вызываемого исходным вариантом COVID-19, составила 96,4% в решающей, третьей, фазе испытаний в Соединённом Королевстве».

Всего в клинических исследованиях в Великобритании приняли участие более 15 тысяч человек. Возраст 27% добровольцев (от 18 до 84 лет) превышал 65 лет. Против британского штамма коронавируса эффективность вакцины составила 86,3%.

Напомним, что на промежуточных исследованиях в ЮАР, в которых было задействовано около трёх тысяч человек, эффективность вакцины против южноафриканского штамма SARS-CoV-2 составила 55,4%.

По утверждению компании, и Великобритании и в ЮАР вакцина предотвращала тяжёлое течение болезни и смерть в 100% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта председатель управляющего советаЕвропейского агентства лекарственных средств (EMA) Виртумер-Хохе сообщила, что EMA начала рассмотрение заявок, касающихся ещё двух вакцин от коронавирусной инфекции — немецкой CureVac и американской Novavax.

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