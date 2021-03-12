Сараево, , 03:33 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 10−11 марта провела ряд встреч в Брюсселе, на которых обсуждались закупки вакцин от коронавируса. 11 марта вечером Туркович сообщила о позитивных результатах переговоров для Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

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В эту страну поступит 136 300 доз вакцины Pfizer и AstraZenece.

«Отличная встреча сегодня вечером в Брюсселе с генеральным директором по соседству и переговорам о расширении Мацие Поповски. Мне только что сообщили, что Босния и Герцеговина в рамках системы COVAX получит: 23 марта 24.300 доза вакцины Pfizer, 29 марта 36 000 доз вакцины AstraZeneca, 22 апреля ещё 76 000 доз вакцины AstraZeneca», — написала Туркович в своём профиле в социальной сети.