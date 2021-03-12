Сараево, , 03:33 — REGNUM Посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании и США опубликовали совместное заявление о заявлении Национальной ассамблеи Республики Сербской, на заседании которого 10 марта глава президиума Боснии и Герцеговины обьявил о возможности сецессии данного энтитета. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Мы вновь заявляем о своей приверженности территориальной целостности и фундаментальной структуре Боснии и Герцеговины как уникального суверенного государства с двумя энтитетами, которые не имеют права на отделение от Боснии и Герцеговины», — указано в совместном заявлениич

В то время, когда страна сталкивается с рядом проблем, включая пандемию, послы данных стран призвали все институты власти сосредоточиться на удовлетворении потребностей своих граждан, включая необходимость реформ, необходимых для экономического восстановления и прогресса на пути к ЕС, а не на заявлениях, которые ведут к расколку Боснии и Герцеговины.

Напомним, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик снова 10 марта выступил с угрозой о проведении референдума об отделении Республики Сербской, призвав всех жителей этого энтитета не сотрудничать с нынешним верховным представителем ООН в Боснии и Герцеговине Валентином Инцком или с его преемником.