Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Созданный социальной сетью Twitter сервис аудиочатов Spaces, являющийся аналогом Clubhouse, планируют запустить к апрелю 2021 года. Об этом 11 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Ранее стало известно о создании и тестирования приложения Spaces на базе операционной платформы Android.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что владеющая социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance приступила к работе по разработке программы для голосового общения, которая является аналогом Clubhouse.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик TikTok выпустит аналог Clubhouse — СМИ