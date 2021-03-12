Мехико, , 02:33 — REGNUM Не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в штате Нуэво-Леон на севере Мексики, сообщает пресс-служба местного правительства.

Сообщается, что ДТП произошло на дороге в муниципалитете Салинас-Виктория. По предварительной версии, автобус с пассажирами направлялся в город Монтеррей, однако по пути столкнулся с бензовозом. В результате аварии погибло 11 человек, еще семеро получили различные травмы и были госпитализированы. Отмечается, что бензовоз после столкновения загорелся. При этом его водителя на месте происшествия не обнаружили. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года автобус с пассажирами упал в овраг в мексиканском штате Чьяпас. В результате ДТП погибли три человека, еще 16 постарадали.