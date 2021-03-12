Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис11 марта привела к присяге нового министра юстиции — генерального прокурора Меррика Гарленда. Церемонию приведения к присяге транслировали американские телеканалы.

Гарленд был приведён к присяге в здании Министерства юстиции США, хотя первоначально предполагалось, что торжественная церемония состоится в административном здании имени Эйзенхауэра, непосредственно примыкающем к Белому дому.

Напомним, что в здании Минюста церемония проводилась при президенте Бараке Обаме, который выдвигал кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США в 2016 году. Тогда контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США не стал рассматривать его кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат США на заседании 10 марта утвердил предложенную президентом Джозефом Байденом кандидатуру Меррика Гарленда для назначения на должность министра юстиции.

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