Буэнос-Айрес, , 02:28 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Аргентины, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 77 километрах к западо-юго-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 160,43 километра. По предварительным данным, разрушений и пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта землетрясение магнитудой 4,6 произошло на северо-востоке Ирана. Его очаг находился в 60 километрах от города Гонабад на глубине 10 километров. Пострадавших не было.