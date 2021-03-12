Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Сумму в примерно $2,5 млрд решил перечислить американским штатам Белый дом для лечения психических заболеваний и наркозависимости у граждан. Об этом 11 марта сообщается на сайте минздрава США.

Указанные средства призваны расширить доступ жителей страны к медицинским услугам. Финансирование охватит как создание новых программ, так и улучшение имеющихся. На борьбу с наркозависимостью власти намерены выделить $1,65 млрд, а на лечение психических заболеваний — $825 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Джо Байден подписал указ о выделении $1,9 трлн на стимулирование экономики США, пострадавшей от последствий пандемии.

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