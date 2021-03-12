Красноярск, , 02:23 — REGNUM В пятницу, 12 марта, в Красноярске будет переменная облачность, небольшие осадки (кратковременный дождь, мокрый снег), на дорогах гололедица, температура воздуха +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:00 на Театральной площади было — 6 °C.

Ночью с 12 на 13 марта ожидается до −14… −12 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного, западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 13 марта, в Красноярске до −9… −7 °C днём и −15… −13 °C ночью. Небольшой кратковременный снег.

В воскресенье, 14 марта, в Красноярске ожидается до −11… −9 °C днём, небольшой снег. Ночью — до −20… −17 °C. Без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный западный ветер, на порывах местами до 23−28 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы западного ветра 15−20 м/с, местами до 23 м/с, на дорогах гололедица.

Как сообщалоИА REGNUM, в Красноярске сохранится ветреная погода.

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