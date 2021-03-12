Москва, , 02:23 — REGNUM В Москве из-за столкновения четырёх автомобилей на внутренней стороне ТТК за Шмитовским проездом, затруднено движение автотранспорта. Об этом в ночь на 12 марта Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщает в своём официальном Telegram-канале.

В сообщении от 00:49 сообщается, что столкновение автомобилей произошло в первой, третьей и четвёртой полосах движения. В связи с чем движение транспорта осуществляется по одной полосе. Движение затруднено на дистанции до одного километра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле, которое ранее было ограничено из-за столкновения двух автомобилей — легковой машины и грузовика.

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