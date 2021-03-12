Нью-Йорк, США, , 02:12 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 11 марта показали уверенный рост, Dow Jones и S&P 500 обновили свои исторические максимумы.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 188,57 пункта (0,58%), до уровня 32 485,59 пункта. S&P 500 прибавил 40,53 пункта (1,04%), поднявшись до уровня 3939,34 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 329,84 пункта (2,52%), поднявшись до уровня 13 398,67 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,47 (2,28%), до уровня $65,91 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость акций компании Roblox Corporation резко выросла в первый же день её выхода на биржу.

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