Любляна, , 02:11 — REGNUM В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Словении не допускает возможности смягчения мер, а режим пандемии, который по действующему указу истекает 18 марта, продлится еще на месяц, сообщило правительство Словении, в то время как в стране 11 марта выявлено 860 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Все ограничительные меры остаются в силе, в том числе комендантский час с 21 часа ночи до 6 утра, но рассматривается возможность его сокращения в течение следующих недель из-за продления дневного освещения в течение 60 минут, поэтому комендантский час будет начинаться в десять вечера, подтвердили в словенском правительстве.

Начальные и средние школы с прошлой недели снова работают очер, все магазины работают без ограничений, но при соблюдении мер и подаче блюд и напитков на открытом воздухе.

В Словении было подтверждено 860 новых заражений после проведения 5786 ПЦР-тестов, и четыре человека скончались от последствий коронавируса, поэтому число смертельных случаев возросло до 3908.