Москва, , 02:11 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина вакцинировалась от коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 ещё в 2020 году. Об этом она рассказала в интервью газете «Известия», опубликованном 12 марта.

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«Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте», — ответила Набиуллина на вопрос журналиста о вакцинации.

Напомним, первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции — российский препарат «Спутник V» — была зарегистрирована 11 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 марта, в России с начала пандемии было выявлено 4 360 823 случая заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 90 734 человек. Выздоровели 3 959 533 человека.

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