Стокгольм, , 01:29 — REGNUM Положительные результаты показали тесты на коронавирус SARS-CoV-2, сданные наследной принцессой Швеции Викторией и ее супругом принцем Даниэлем. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе королевского двора.

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Пациенты имеют легкие симптомы COVID-19. Сразу поле получения результатов анализа кронпринцессу и принца отправили в карантин вместе с их детьми принцессой Эстель и принцем Оскаром. За состоянием здоровья пациентов следит их семейный врач.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта в Швеции вступили в силу новые ограничения по коронавирусу, которые наделяют региональные власти правом закрывать парки и купальные зоны с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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