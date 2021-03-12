Лиссабон, , 01:15 — REGNUM В Португалии начнется постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба португальского правительства.

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«Мы хотим начать отмену безопасным способом, постепенно…, мы не хотим увеличивать риск», — заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста.

Ожидается, что 15 марта в стране начнут открывать школы, детские сады, парикмахерские, библиотеки и книжные магазины. При этом музеям, открытым террасам в кафе и небольшим магазинам разрешат работать с 5 апреля. Также с 19 апреля в Португалии планируют открыть вузы, театры, кинозалы и торговые центры.

Коста подчеркнул, что ограничительные меры будут пересматриваться каждые 15 дней и корректироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки.

По последним данным, в Португалии выявили 812 575 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 16 635 человек.