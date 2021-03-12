Москва, , 02:12 — REGNUM В Москве восстановили движение в Лефортовском тоннеле, которое ранее было ограничено из-за столкновения двух автомобилей — легковой машины и грузовика. Об этом в ночь на 12 марта Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщает в своём официальном Telegram-канале.

«Проезжая часть освобождена», — говорится в сообщении от 23:06 мск.

В сообщении ведомства от 22:48 мск отмечалось, что из-за столкновения двух автомобилей на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле, движение автотранспорта «было ограничено до одной полосы».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения автобуса и маршрутного такси на востоке Санкт-Петербурга пострадали шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с автобусом и маршруткой в Петербурге пострадали шесть человек