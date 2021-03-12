Поселок Боровский, Тюменская область, , 00:47 — REGNUM Изъятие земельных участков в Тюменской области и снос домов в связи с расширением федеральной трассы Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск» в посёлке Боровский будет самыми масштабными в ходе реконструкций федеральных дорог в Уральском федеральном округе. Об заявил на пресс-конференции руководитель «Уралуправтодора» Александр Бедусенко.

Бедусенко отметил, что рассматривалось несколько вариантов разгрузки федеральной трассы Р-402, но выбран был экономичный вариант. При реконструкции отрезка Тюмень-Боровский-Богандинский изымаются частично около 85 участков земли. Процесс изъятия участков у жителей посёлка Боровского может затянуться, так как по стоимости выкупа земли и построек у владельцев возникают зачастую претензии и возникают судебные тяжбы.

Оценка имущества жителей Боровского будет производиться с июля по август 2021 года, сообщил заместитель директора тюменского филиала «Уралуправтодора» Алексей Осинцев. Строительные работы за пределами посёлка начнутся с наступлением приемлемой погоды уже в 2021 году. В самом Боровском дорожные работы будут вести лишь после оформления земель в собственность Российской Федерации.