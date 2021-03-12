Москва, , 00:44 — REGNUM На прошедшей неделе 56 летательных аппаратов иностранных государств (24 самолёта-разведчика и 22 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 12 марта опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 250 лётных смен на 75 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 450 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 18 тыс. практических мероприятий на 146 полигонах. Было выполнено более 2,2 тыс. занятий по вождению, из них 52% — ночью. Десантниками было выполнено более 4,7 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены самолёты МиГ-35С.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке прошли учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) по перехвату и уничтожению самолёта — нарушителя арктических границ России.

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