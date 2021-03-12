Загреб, , 00:44 — REGNUM Министерство иностранных дел и европейских дел Хорватии 11 марта выразило обеспокоенность по поводу многочисленных угроз, запугиваний и оскорблений представителей хорватского национального меньшинства в Сербии после запроса на приданием хорватскому языку официального статуса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Продолжая публичную дискуссию, возникшую после начала процедуры придания баневацкому языку официального статуса на территории города Суботица, «представители учреждений хорватского национального меньшинства в Суботице подвергаются серьезным оскорблениям, угрозам и запугиванию в социальных сетях», — указано в заявлении министерства иностранных и европейских дел Хорватии.

Об этих угрозах проинформированы правоохранительные органы города Суботицы и ожидается ответ от компетентных органов Сербии, чтобы обеспечить хорватскому меньшинству надлежащую защиту.

Напомним, председатель Хорватского национального совета в Сербии Ясна Войнич 6 марта направила официальный запрос президенту Сербии Александру Вучичу с просьбой придать хорватскому языку статус официального в городе Сомбор, муниципалитетах Апатин и Бач и в районе всей автономной провинции Воеводины.