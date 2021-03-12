Бейрут, , 00:34 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили 3518 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 408 909. Также за минувшие сутки в стране скончались 5 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливане от осложнений COVID-19 умерли 5230 человек.

Ранее власти Ливана заявили, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в стране остается очень тревожной. В связи с этим глава ливанского ордена врачей Шараф Абу Шараф призвал частные компании включиться в кампанию по вакцинации, так как минздрав страны не смог закупить достаточное количество препаратов.