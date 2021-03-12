Париж, 12 марта 2021, 00:02 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в рамках пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в стране заявил, что на данный момент стране не нужны новые ограничительные меры. Об этом 11 марта сообщает Le Parisien.
Министр отметил, что власти страны смотрят «на ситуацию в области здравоохранения в (регионе) Иль-де-Франс с большой настороженностью».
На еженедельной пресс-конференции Веран заверил, что пока во Франции не будут введены новые ограничительные меры, но под усиленное наблюдение переходят ещё три департамента.
Министр добавил, что особенное беспокойство вызывает заполненность в столичном регионе реанимаций, которые «сталкиваются с очень большим увеличением числа пациентов с COVID-19».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс ввел новые ограничения из-за COVID-19.