Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM Студия Respawn Entertainment опубликовала полный список исправлений, которые внесёт в многопользовательскую игру Apex Legends очередное обновление. Об этом 11 марта руководитель проекта Чад Гренье сообщил на своей Twitter-странице.

В списке перечислены разные проблемы и ошибки игры, которые устранили разработчики. Они, в частности, сообщили, что исправили проблему скинов (образов персонажей), которая сильно раздражала геймеров.

Создатели игры также дали понять, что с релизом обновления Apex Legends получит ряд косметических улучшений. Патч должен выйти 15 марта 2021 года.

https://twitter.com/ChadGrenier/status/1369754201450901504

Напомним, 9 марта 2021 года в Apex Legends стартовал тематический ивент (внутриигровое событие) «Теория хаоса», который предоставил геймерам возможность опробовать новый режим. Он продлится до 23 марта 2021-го.

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