Варшава, , 23:55 — REGNUM Польша оставляет за собой право «адекватного ответа» на высылку двоих своих дипломатов с территории Белоруссии, сообщил 11 марта заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач на своей странице в Twitter.

«Белоруссия приняла решение о высылке еще двух польских консулов, которые работают в стране. Польша оставляет за собой право на адекватный ответ», — написал польский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта МИД Белоруссии предложило руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть пределы страны в течение 48 часов в связи с «чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши» на высылку консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка.

Напомним, Тимофеюк был выслан из Белоруссии за участие 28 февраля в акции памяти «проклятых солдат» — участников вооруженного антисоветского подполья 1940−1950-х годов, причастных к массовым убийствам мирного населения СССР, в том числе белорусов.

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