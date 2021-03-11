Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Шагов навстречу Ирану США делать не станут, сообщил 11 марта журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс «Мы не будем предлагать никаких односторонних жестов или инициатив, чтобы побудить иранцев сесть за стол [переговоров]».

Он призвал Тегеран не заблуждаться и не рассчитывать, что Вашингтон сам, не дожидаясь изменения политики Ирана, пойдёт на «одолжения». Прайс добавил, что Иран должен вернуться к полному соблюдению ядерной сделки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США не являются участниками ядерной сделки с Ираном с 2017 года. При 45-м президенте Дональде Трампе они склоняли евротройку покинуть сделку, сейчас Штаты этого не делают, но требуют от Ирана возобновить соблюдение обязательств, сами же не дают гарантий возвращения в договор.

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