Москва, , 08:30 — REGNUM Молодежный ИТ-коворкинг начал работу в детском технопарке «Байтик» в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело». Участвовать в программе могут учащиеся с восьмого по 11 классы. При поддержке наставников молодые специалисты будут работать над созданием сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий.

«Обучение по этим программам здесь прошли больше 400 школьников. В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств», — сообщила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве пройдут соревнования среди школьников по робототехнике