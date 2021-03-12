Ростов-на-Дону, , 05:33 — REGNUM Общественный резонанс вызвала очередная критика блогера Ильи Варламова, прогулявшегося по историческому центру Ростова-на-Дону. Журналист считает, что власти продолжают уничтожать «старый Ростов».

Активист общественного движения «МойФасад», краевед Геннадий Крольман уверен, что сохранить исторический центр Ростова-на-Дону можно. Было бы желание чиновников. При этом положительный опыт можно перенять как у соседей — Краснодарского края, так и Калининградской и Томской областей.

«Вопрос сохранения исторической постройки кроется не в финансах, а, по моему мнению, в желании администрации. Можно перенять положительный опыт у других городов, например, у Томска, Краснодара. В Калининградской области благоустраивают посёлок Железнодорожный, ведут реконструкцию старинных зданий, обустраивают с целью сделать точкой притяжения туристов», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Чтобы сохранить историческую застройку, считает Крольман, нужно создать большую инициативную группу, в которую вошли бы представители администрации, архитекторы, историки, краеведы.

«Ростову-на-Дону необходимо окончательно определиться с тем, какие здания нужно сохранить, а какие нет. При этом диалог с общественностью — самое главное условие», — подчеркнул активист.

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