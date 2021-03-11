Элиста, 12 марта, 2021, 00:43 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия начала работу санитарной авиации. Для оказания воздушной скорой помощи экстренным пациентам прибыл новый вертолёт Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Минздрав Республики Калмыкия

Винтокрылая машина оснащена по последнему слову техники. На борту могут находиться 18 человек. С помощью Ми-8 есть возможность одновременно перевозить до трёх лежачих пациентов в сопровождении медиков.

Первый полёт совершён по заявке Малодербетовской районной больницы. Второй вылет состоялся в Большой Царын.

С АО «Национальная служба санитарной авиации» заключён контракт сроком до 31 августа 2021 года.