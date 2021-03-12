Ростов-на-Дону, , 00:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержан мужчина, которого подозревают в попытке ограбления банка. Инцидент произошел 11 марта в одном из отделений банка на проспекте Стачки.

«По предварительным данным, мужчина вошёл в помещение банка, где стал угрожать кассиру и требовать от него деньги. Однако по независящим причинам фигурант не смог довести свой умысел до конца и покинул место преступления», — уточнили в региональном управлении МВД России.

По некоторой информации, мужчина был в медицинской маске и угрожал кассиру предметом, похожим на гранату.