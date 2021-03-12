Ростов-на-Дону, , 00:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону сократят штат сотрудников ковидного госпиталя, развёрнутого в период пандемии на базе горбольницы №20. Процесс связан с уменьшением числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, сообщил главврач лечебного учреждения Ваган Саркисян.

В ковидном госпитале работали ординаторы, студенты-медики. В связи со снижением числа госпитализаций решено молодых работников отпустить. Ребята вернутся к учёбе.

По данным на 11 марта, в Ростове-на-Дону в стационарах лечение получают 570 пациентов. 229 человек находятся в ковидном госпитале в горбольнице №1 имени Семашко, 295 — в горбольнице №20, ещё 46 — в областном клинико-диагностическом центре «Здоровье».

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