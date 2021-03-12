12 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Безоговорочная верность и сербских властей, и оппозиции выбранной стратегии евроинтеграции — ошибочна. Она вводит политиков в соблазн предать национальные интересы ради сохранения или прихода к власти. Когда жажда власти становится важнее национальных интересов, это превращается в настоящую трагедию для страны.

Срджан Шлюкич, , 08:29 — REGNUM Недавний визит спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака сначала в Приштину, а потом и в Белград является лишь очередным эпизодом одного и того же сериала, который никоим образом не приблизил развязку косовской драмы.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом сериале все главные роли исполняют в основном одни и те же актёры. Кто они, лица этого спектакля, чей решающий акт был сыгран более двух десятилетий назад, в 1998 и 1999 году?

Надо понимать, что переговоры Белграда и Приштины — не переговоры между сербами и албанцами, в которых Запад выступает в роли посредника, как это неустанно повторяют СМИ. Запад (ЕС и США) в этом долгосрочном политическом, экономическом и культурном конфликте не посредник, а заинтересованная сторона.

Страны Запада намерены легализовать оккупацию южного сербского края, которую они совершили в результате агрессии в 1999 году. Если Сербия признает Косово как независимое государство, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии получит оправдание. Это суть и конечная цель всех усилий Запада в этом направлении. Их интересует не мир, евроинтеграция и т. п., а лишь вступление Косово как независимого государства в ООН. Албанцы и их представители не являются субъектом в этих переговорах, их роль марионеточная. Ошибочно думать, что у косовских албанцев есть какие-то свои независимые позиции — эта территория так же, как и ее жители, находится под управлением самых сильных государств Североатлантического альянса.

Хотя стоит допустить, что станы НАТО время от времени демонстрируют друг другу свою мощь с помощью отдельных албанских политиков. Так обстоят дела и в самой Албании. Поэтому Лайчаку не мешал албанский флаг, пока он вел переговоры с Рамушем Харадинаем в Приштине. Можно пройти на шаг дальше и сказать правду: Западу нисколько не мешает история вокруг Великой Албании, которая сформировалась бы в результате объединения Албании и оккупированного Косово — он сам является покровителем этого проекта.

Пресс-конференция Мирослава Лайчака и Александра Вучича по итогам переговоров. 3 марта 2021 года, Белград Predsednik.rs

Изображая посредника в урегулировании косовского конфликта, западные страны продвигают свои интересы, хоть они и кричат о том, что на первом месте для них мир и процветание населения в балканском регионе. Запад и албанцы — это одна и та же сторона косовского конфликта. Этим и объясняется то, что косовские политики до сих пор не выполнили ничего из взятых на себя обязательств, в том числе не сформировали Сообщество сербских муниципалитетов.

С другой стороны, Сербия в ложных переговорах с Приштиной за последние девять или десять лет сделала ряд уступок, не получив взамен ровным счетом ничего — сербские власти упразднили государственные органы на севере Косово, отдали управление энергоснабжением и телекоммуникациями албанцам и заставили местных сербов принимать участие в нелегальных сепаратистских выборах, наивно полагая, что Запад оставит их в покое хотя бы на время.

Ситуация тупиковая: Запад и албанцы взяли все, что могли, осталось только место для Косово в ООН. А его нельзя получить без согласия Сербии, а также без согласия Совета Безопасности, вернее, России и Китая, которые обладают правом вето. Президент Александр Вучич понимает, что сербская общественность все-таки видит, что на переговорах Сербия до сих пор ничего не получила, и что сербское общественное мнение не проглотило бы горькую пилюлю косовской независимости. Поэтому он пытается получить за эту капитуляцию хоть какую-то уступку. Позже он представил бы общественности эту уступку как «великую победу», рассчитывая (скорее всего, ошибочно), что и это «прокатит». Вот почему Вучич постоянно говорит о необходимости компромисса и ругает западных представителей, таких как Лайчак, когда они в Сербии говорят о Косове как о независимом государстве — просто сербскому обществу это приятно слышать.

Игра вокруг Косово продолжается, и карты всё ещё на столе. Запад не откажется от своей цели, он попытается методом шантажа и поблажек заставить Сербию выполнить все его требования. Тем не менее западная морковка уже не такая вкусная, как раньше — и в ЕС, и в США уже не все так радужно. С другой стороны, палка, которой грозят Сербии уже два десятилетия, потеряла прежний грозный вид — агрессия наподобие той, которая была предпринята в 1999 году, сегодня уже не представляется возможной. Запад имеет в запасе еще экономические санкции, но на этот раз под ударом оказались бы западные инвесторы в сербскую экономику. К тому же осталась еще и гражданская оппозиция, которая рада была бы оказаться на месте Вучича и Сербской прогрессивной партии, несмотря на цену, которую ей пришлось бы за это заплатить.

Разрушения после бомбардировок НАТО. Югославия, 1999

Учитывая тот факт, что силы Запада уже не те, Сербия объективно имеет в своём распоряжении больше возможностей на косовском направлении, чем используют сербские политики. Большинство этих политиков застряло в 90-х годах прошлого столетия, когда мощь Запада казалась безграничной, а ЕС выглядел как рай на земле.

Такого уже давно нет, но сербские политики или не понимают, или не желают понять этот факт. Безоговорочная верность и сербских властей, и оппозиции выбранной стратегии евроинтеграции сегодня является ошибочной. Она вводит в соблазн предать национальные интересы ради сохранения или прихода к власти. Когда жажда власти становится важнее национальных интересов, тогда это превращается в трагедию для страны, в которой такое происходит. Главная проблема сербского общества сегодня — это его неспособность вырастить политическую элиту, которая руководствовалась бы в своих действиях только национальными интересами. Пока у нас дела обстоят так, как сегодня, к нам постоянно будут приезжать Лайчак и другие ложные посредники, а сербское общество будет рассыпаться.