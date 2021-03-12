Срджан Шлюкич, 12 марта 2021, 08:29 — REGNUM Недавний визит спецпредставителя ЕС Мирослава Лайчака сначала в Приштину, а потом и в Белград является лишь очередным эпизодом одного и того же сериала, который никоим образом не приблизил развязку косовской драмы.
В этом сериале все главные роли исполняют в основном одни и те же актёры. Кто они, лица этого спектакля, чей решающий акт был сыгран более двух десятилетий назад, в 1998 и 1999 году?
Надо понимать, что переговоры Белграда и Приштины — не переговоры между сербами и албанцами, в которых Запад выступает в роли посредника, как это неустанно повторяют СМИ. Запад (ЕС и США) в этом долгосрочном политическом, экономическом и культурном конфликте не посредник, а заинтересованная сторона.
Страны Запада намерены легализовать оккупацию южного сербского края, которую они совершили в результате агрессии в 1999 году. Если Сербия признает Косово как независимое государство, агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии получит оправдание. Это суть и конечная цель всех усилий Запада в этом направлении. Их интересует не мир, евроинтеграция и т. п., а лишь вступление Косово как независимого государства в ООН. Албанцы и их представители не являются субъектом в этих переговорах, их роль марионеточная. Ошибочно думать, что у косовских албанцев есть какие-то свои независимые позиции — эта территория так же, как и ее жители, находится под управлением самых сильных государств Североатлантического альянса.
Хотя стоит допустить, что станы НАТО время от времени демонстрируют друг другу свою мощь с помощью отдельных албанских политиков. Так обстоят дела и в самой Албании. Поэтому Лайчаку не мешал албанский флаг, пока он вел переговоры с Рамушем Харадинаем в Приштине. Можно пройти на шаг дальше и сказать правду: Западу нисколько не мешает история вокруг Великой Албании, которая сформировалась бы в результате объединения Албании и оккупированного Косово — он сам является покровителем этого проекта.
Изображая посредника в урегулировании косовского конфликта, западные страны продвигают свои интересы, хоть они и кричат о том, что на первом месте для них мир и процветание населения в балканском регионе. Запад и албанцы — это одна и та же сторона косовского конфликта. Этим и объясняется то, что косовские политики до сих пор не выполнили ничего из взятых на себя обязательств, в том числе не сформировали Сообщество сербских муниципалитетов.
С другой стороны, Сербия в ложных переговорах с Приштиной за последние девять или десять лет сделала ряд уступок, не получив взамен ровным счетом ничего — сербские власти упразднили государственные органы на севере Косово, отдали управление энергоснабжением и телекоммуникациями албанцам и заставили местных сербов принимать участие в нелегальных сепаратистских выборах, наивно полагая, что Запад оставит их в покое хотя бы на время.
Ситуация тупиковая: Запад и албанцы взяли все, что могли, осталось только место для Косово в ООН. А его нельзя получить без согласия Сербии, а также без согласия Совета Безопасности, вернее, России и Китая, которые обладают правом вето. Президент Александр Вучич понимает, что сербская общественность все-таки видит, что на переговорах Сербия до сих пор ничего не получила, и что сербское общественное мнение не проглотило бы горькую пилюлю косовской независимости. Поэтому он пытается получить за эту капитуляцию хоть какую-то уступку. Позже он представил бы общественности эту уступку как «великую победу», рассчитывая (скорее всего, ошибочно), что и это «прокатит». Вот почему Вучич постоянно говорит о необходимости компромисса и ругает западных представителей, таких как Лайчак, когда они в Сербии говорят о Косове как о независимом государстве — просто сербскому обществу это приятно слышать.
Игра вокруг Косово продолжается, и карты всё ещё на столе. Запад не откажется от своей цели, он попытается методом шантажа и поблажек заставить Сербию выполнить все его требования. Тем не менее западная морковка уже не такая вкусная, как раньше — и в ЕС, и в США уже не все так радужно. С другой стороны, палка, которой грозят Сербии уже два десятилетия, потеряла прежний грозный вид — агрессия наподобие той, которая была предпринята в 1999 году, сегодня уже не представляется возможной. Запад имеет в запасе еще экономические санкции, но на этот раз под ударом оказались бы западные инвесторы в сербскую экономику. К тому же осталась еще и гражданская оппозиция, которая рада была бы оказаться на месте Вучича и Сербской прогрессивной партии, несмотря на цену, которую ей пришлось бы за это заплатить.
Учитывая тот факт, что силы Запада уже не те, Сербия объективно имеет в своём распоряжении больше возможностей на косовском направлении, чем используют сербские политики. Большинство этих политиков застряло в 90-х годах прошлого столетия, когда мощь Запада казалась безграничной, а ЕС выглядел как рай на земле.
Такого уже давно нет, но сербские политики или не понимают, или не желают понять этот факт. Безоговорочная верность и сербских властей, и оппозиции выбранной стратегии евроинтеграции сегодня является ошибочной. Она вводит в соблазн предать национальные интересы ради сохранения или прихода к власти. Когда жажда власти становится важнее национальных интересов, тогда это превращается в трагедию для страны, в которой такое происходит. Главная проблема сербского общества сегодня — это его неспособность вырастить политическую элиту, которая руководствовалась бы в своих действиях только национальными интересами. Пока у нас дела обстоят так, как сегодня, к нам постоянно будут приезжать Лайчак и другие ложные посредники, а сербское общество будет рассыпаться.