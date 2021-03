Нью-Йорк, США, , 23:46 — REGNUM Потоковый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал The Irregulars ещё до его премьеры. Об этом 11 марта сообщает портал We Got This Covered.

Шоу будет представлять собой спин-офф цикла романов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне. Особенностью проекта является то, что в центре повествования будут находиться не легендарный сыщик и его партнёр, а дети улиц, выполняющие поручения Холмса.

Netflix начнёт показывать шоу The Irregulars 26 марта 2021 года. Роль Шерлока Холмса в нём исполнит Генри Ллойд-Хьюз, а Ватсона — Ройс Пирресон.

