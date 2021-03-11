Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Отношения Вашингтона с сирийскими властями, в том числе с президентом Сирии Башаром Асадом, не наладятся, сообщил 11 марта глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс «Нет никаких шансов на то, чтобы Соединённые Штаты нормализовали отношения с его правительством в ближайшей перспективе».

Американский представитель заявил, что Асад сам виноват в своей «нелегитимности» и что он ничего не предпринял, чтобы вернуть её.

Он добавил, что властям Сирии нужно «изменить своё поведение». При этом Вашингтон продолжает «продвигать политическое урегулирование» для прекращения войны в Сирии.

Напомним, США продолжают травлю Асада, обвиняя его в терроризме, использовании химического оружия, нелегитимности выборов, хотя сами находятся в Сирии незаконно.

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