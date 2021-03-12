Тобольск, Тюменская область, , 00:02 — REGNUM В тюменском городе Тобольске стартовал набор персонала в новый аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов».

С марта по июль 2021 года планируется принять на работу около 160 сотрудников для работы в строящейся воздушной гавани. Требуются разнорабочие, инженеры, водители, специалисты по обслуживанию воздушных судов, охранники, диспетчеры аэропорта и спасатели. Вакансии публикуются на интернет-портале hh.ru и на сайте центра занятости Тобольска.

«Аэропорты Регионов» в свою очередь организуют обучение и стажировку сотрудников по всем должностям.

Напомним, строительство аэропорта в Тобольске — это совместный проект правительства Тюменской области и компании СИБУР. Сдача в эксплуатацию воздушной гавани намечена на осень в 2021 года. Аэропорт в Тобольске строится по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.

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