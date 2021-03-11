Дамаск, , 23:36 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние сутки устроили 30 обстрелов в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 11 марта заместитель начальника российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Обстрелы были зафиксированы на территории сирийских провинций Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (в том числе, по данным сирийской стороны, 27 обстрелов), из них в провинции Идлиб — 13 обстрелов, в провинции Латакия — десять обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — три обстрела», — рассказал Александр Карпов.

Напомним, средства противовоздушной обороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии регулярно пресекают попытки террористов атаковать базу при помощи беспилотников.

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