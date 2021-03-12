Ростов-на-Дону, , 00:06 — REGNUM В течение 15 лет в Ростове-на-Дону шла упорная борьба за сохранение фонтана на площади Ленина. В настоящее время утверждён проект строительства на этом участке двухэтажного магазина, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Проект магазина на площади Ленина Rostov-gorod.ru

«Витражное остекление, применяемое в качестве материала облицовки фасада, подчёркивает объём и не препятствует видовому восприятию площади. <…> Проектом предусмотрено размещение фонтана «Чаша», состоящего из трёх симметричных правильных форм. Фонтан в сочетании с витражным остеклением фасада подчеркивает атмосферность и глубину площади, добавляет формам здания лёгкости, а также создаёт яркий центр притяжения», — пояснил заместитель сити-менеджера по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Участок перед гостиницей «Амакс» постоянно менял собственников. ИА REGNUM сообщало, что в 2014 году общественный резонанс вызвали планы очередного собственника, задумавшего построить на участке земли 23-этажный многоквартирный жилой дом с торговым центром и офисными помещениями. Однако застройщик получил отказ.

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